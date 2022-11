Vodafone ha deciso di fare una sorpresa ad alcuni suoi già clienti. In questi giorni, infatti, il noto operatore telefonico italiano sta invitando questi ultimi ad attivare un’offerta mobile speciale ad un costo molto ridotto di soli 5,99 euro al mese. Si tratta in particolare dell’offerta denominata Vodafone Bronze Plus.

Vodafone Bronze Plus: nuova offerta speciale per alcuni già clienti

Fino al prossimo 30 novembre 2022 alcuni già clienti del noto operatore telefonico rosso potranno attivare un’offerta speciale molto interessante. Come già accennato, si tratta dell’offerta denominata Vodafone Bronze Plus e l’operatore sta invitando gli utenti selezionati ad attivarla tramite una nuova campagna SMS. Ecco qui di seguito l’SMS inviato da Vodafone:

“Per te un’offerta semplice e chiara al 100%: 70 Giga, minuti e SMS illimitati. In più sono inclusi la segreteria telefonica, chiamami e la continuità di servizio in caso di esaurimento del credito. Tutto questo a soli 5.90 euro al mese. Solo fino al 30/11/2022.”

Si tratta senz’altro di un’ottima occasione per i clienti Vodafone selezionati. Co l’offerta Vodafone Bronze Plus, infatti, si avranno a disposizione ogni mese 70 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. La cosa più interessante è sicuramente il prezzo, dato che si tratta di soli 5,99 euro al mese.

Ricordiamo comunque che si tratta di un’offerta personalizzata da parte dell’operatore telefonico Vodafone, quindi alcuni clienti potrebbero attivarla ma con un prezzo del rinnovo mensile differente, in base alla comunicazione da parte dell’operatore.