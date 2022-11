Yuji Naka, colui che ha co-creato il videogioco “Sonic the Hedgehog”, è stato arrestato venerdì a Tokyo con l’accusa di insider trading in merito al gioco mobile di Square Enix “Dragon Quest Tact“.

Il designer di Square Enix, che nel 2018 si è unito al conglomerato giapponese dietro i videogiochi come “Final Fantasy“, “Kingdom Hearts” e “Dragon Quest“, è accusato di aver acquistato azioni nello sviluppatore Aiming nel gennaio 2020 sulla base di informazioni privilegiate secondo cui sarebbe sviluppo di una versione mobile di “Dragon Quest“.

L’ufficio del pubblico ministero del distretto di Tokyo ha annunciato l’arresto venerdì, secondo Variety, affermando che Naka avrebbe ottenuto informazioni sensibili sul gioco per smartphone.

Naka, 57 anni, che ha lasciato l’azienda l’anno scorso, aveva lavorato sulla piattaforma Balan Wonderworld di Square Enix, poco apprezzata, all’inizio del 2020, un periodo in cui l’editore e la sua partnership con Aiming su “Dragon Quest Tact” non erano ancora stati resi pubblici.

Il programmatore è accusato di aver acquistato circa 10.000 azioni di Aiming per circa 2,8 milioni di yen (circa 20000 euro) prima dell’annuncio della partnership e di aver utilizzato consapevolmente informazioni privilegiate per vendere successivamente le azioni quando il il valore è aumentato.

Una disgrazia per il mondo di Square Enix

In una dichiarazione di giovedì a Video Games Chronicle, Square Enix, con sede a Tokyo, ha riconosciuto le notizie secondo cui gli ex dipendenti Taisuke Sazaki e Fumiaki Suzuki erano indagati per lo stesso motivo e ha affermato che sta “cooperando pienamente con le richieste della Securities and Exchange Surveillance Commission“. Naka non era ancora stato arrestato quando la società ha rilasciato tale dichiarazione.

“Poiché l’indagine della Procura del distretto di Tokyo è in corso, continueremo a collaborare pienamente con le indagini. Ci scusiamo profondamente per la grande preoccupazione che ciò ha causato a tutti gli interessati. Abbiamo affrontato questo incidente in modo rigoroso, comprese le azioni disciplinari interne intraprese contro i presunti dipendenti“, ha detto l’editore.

Sazaki e Suzuki avrebbero acquistato circa ¥ 47 milioni (circa 336.000 euro) di azioni in Aiming prima che fosse confermato pubblicamente che avrebbe sviluppato “Dragon Quest Tact“.

Naka è stato il programmatore principale di “Sonic the Hedgehog” e negli anni ’90 ha creato l’iconica mascotte Sega con l’artista Naoto Ohshima per competere con il franchise di Mario Bros. di Nintendo. Naka ha lasciato Sega nel 2006 e ha lavorato a lungo come sviluppatore di giochi indipendente.