TIM, Black Friday con le offerte Wonder e Young fino a 100GB in 5G quasi gratis

In molti ricorderanno i tempi in cui erano solo in pochi i gestori, tra cui anche TIM, a fornire un servizio ottimale, anche dal punto di vista della qualità che purtroppo risulta fondamentale per avere sullo smartphone una tariffa telefonica specifica. Adesso questo storico provider vuole in ogni modo rovinare la concorrenza riprendendosi i suoi vecchi clienti a colpi di nuove offerte, le quali questa volta sono addirittura tre.

TIM: la nuova YOUNG è disponibile insieme alle due nuove offerte Wonder, ecco quanto costa ogni promozione

La prima offerta di tim a saltare all’occhio è quella che negli anni è diventata un vero e proprio baluardo. Stiamo parlando della celebre TIM YOUNG, promozione destinata solo a coloro che hanno una carta di identità che attesti un’età al di sotto dei 25 anni. L’esclusività di questa offerta è l’essenza stessa di quello che contiene, che consiste il minuti senza limiti verso tutti con SMS senza limiti ma soprattutto con 100 giga di traffico dati in rete 5G. Il prezzo mensile per chi lo sottoscrive corrisponde ad una cifra di soli 9,99 € al mese per sempre.

Le altre due offerte sono molto simili sia per quanto riguarda il nome che per quanto riguarda i contenuti, anche se ci sono differenze molto spiccate. La prima offerta che è la Wonder FIVE, mette a disposizione del cliente il meglio con 70 giga di connessione dati in 5G ma soprattutto con minuti senza limiti e 1000 SMS da inviare a chiunque. Il prezzo mensile corrisponde a 7,99 €.

La seconda offerta invece è quella che in pochi si aspettano, ovvero una declinazione della prima. Si tratta della Wonder SIX, soluzione che cambia per il prezzo che è di 9,99 € al mese e per i giga che sono in questo caso 100.