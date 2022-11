Iliad regala ancora emozioni: 160GB in 5G gratis solo per un giorno, come averla

Stanno continuando ad arrivare quelle offerte clamorose sul mercato della telefonia mobile ma non solo che possono mettere fuori gioco anche le realtà più blasonate. Ovviamente il mondo delle offerte, soprattutto quelle mobili riservate agli smartphone, è in continuo divenire, con tantissimi gestori che sembrano spuntare fuori come funghi dopo una giornata di pioggia. Molti di questi sono poi riusciti ad affermarsi, creandosi un grande pubblico alle spalle in grado di sostenere il provider e l’azienda.

Iliad è una delle aziende più blasonate in assoluto e riesce infatti a darsi manforte con le sue stesse offerte, le quali durano per sempre allo stesso prezzo. Proprio per via di questo aspetto, molti clienti hanno abbandonato gestori come Vodafone ad esempio per sbarcare in una realtà che qualche anno fa era nuova ma che oggi si afferma come una delle migliori in assoluto. Iliad propone la sua offerta anche in fibra ottica, a partire da un costo di 19,99 € con tutto incluso è una velocità di rete fissa pari a 5 gigabit.

Iliad: oltre alla fibra ottica ce l’offerta da 160 giga che durerà ancora fino a domani

Questa volta gli utenti che vogliono sottoscrivere un’offerta di Iliad hanno una proposta eccezionale che però sarà disponibile fino alle 24 di domani. Si tratta della nuovissima Flash 160, offerta che include al suo interno il meglio per pochi euro mensili. Bastano infatti 9,99 € al mese per sempre per avere a disposizione minuti senza limiti, messaggi senza limiti ma soprattutto 160 giga di connessione dati.

Inoltre ricordiamo a tutti che la connessione 5G di Iliad è fornita gratis a tutti coloro che sottoscrivono le offerte.