Smartphone in carica di notte: non fatelo assolutamente, i rischi

Sono tante le persone che ogni giorno, una volta terminata la giornata, prima di andare a dormire decidono di mettere in carica il proprio smartphone. Tutta la notte e dunque questo procederà con il processo di ricarica, con alcuni dispositivi che soffrono molto di più di quanto si pensi.

Molto spesso, soprattutto con i tempi che corrono e con le nuove tecnologie, gli smartphone vengono poi sottoposti a processi di ricarica molto veloci con la batteria che in alcuni casi può dunque accusare il colpo. Sono molte le persone che infatti mettono il loro smartphone in carica fino al giorno seguente senza alcun tipo di sosta. Questo tipo di abitudine però potrebbe portare alcuni dispositivi a perdere dei colpi, soprattutto quelli non di ultima generazione.

Mettere lo smartphone in carica durante la notte potrebbe non essere consigliato: ecco le motivazioni

Tutte le batterie degli smartphone sono composte da ioni di litio, i quali risultano sempre in continuo movimento. Bisogna comunque stare molto attenti a come si tratta la batteria di uno smartphone, visto che ci sono alcune indicazioni. Molto spesso infatti, quando siamo in possesso di dispositivi mobili che non hanno la possibilità di bloccare la carica ad un certo punto, potremmo ritrovarci in gravi problemi.

Infatti il consiglio sarebbe quello di far arrivare lo smartphone all’80% di carica per poi togliere la spina. Il surriscaldamento infatti per alcuni dispositivi potrebbe essere deleterio, anche se tutto questo non riguarda gli smartphone di ultima generazione che sono in grado di bloccarsi ad un certo punto.