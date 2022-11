Degli astronomi hanno scoperto un grande asteroide quest’anno, il problema è che la traiettoria che la sua traiettoria potrebbe portarlo pericolosamente vicino al nostro pianeta in un lontano futuro.

L’asteroide, chiamato 2022 AP7, è largo circa 1,5 chilometri. Questo lo rende un “assassino di pianeti“, ha affermato Scott S. Sheppard, astronomo della Carnegie Institution for Science, in un comunicato stampa in cui annunciava la scoperta lunedì.

Sebbene non sia grande come quella che ha portato all’estinzione dei dinosauri, è abbastanza grande da provocare la distruzione dell’intero pianeta e potenzialmente cambiare la vita sulla Terra come la conosciamo.

Per fortuna, secondo i calcoli dei ricercatori, l’AP7 del 2022 non è diretto sulla Terra in tempi brevi, specialmente nel prossimo secolo.

“In futuro, nei prossimi mille anni, potrebbe trasformarsi in un problema per i nostri discendenti“, ha detto al New York Times Alan Fitzsimmons, un astronomo della Queen’s University di Belfast che non è stato coinvolto nello studio.

Ma potrebbero esserci altri asteroidi killer di pianeti in agguato nel punto cieco in cui è stato scoperto 2022 AP7.

Tra 1000 anni bisognerà affrontare il problema

I telescopi individuano gli asteroidi rilevando la luce solare che si riflette su di essi. Ciò rende molto difficile individuare gli asteroidi situati tra la Terra e il Sole. Il bagliore brillante della nostra stella, che è 109 volte più ampia della Terra, soffoca facilmente il debole bagliore di un asteroide. Inoltre, alcuni asteroidi non sono molto riflettenti.

Per trovare più asteroidi in questa zona accecante, il team di Sheppard ha utilizzato una fotocamera progettata per rilevare l’energia oscura, montata su un telescopio all’Osservatorio interamericano Cerro Tololo in Cile.

Per scoprirlo hanno scansionato il cielo vicino al sole durante una finestra di 10 minuti al crepuscolo. Il team di Sheppard è stato in grado di identificare tre asteroidi vicini alla Terra precedentemente sconosciuti, incluso AP7. I risultati del sondaggio sono stati pubblicati su The Astronomical Journal il 29 settembre.

“Probabilmente ci sono solo pochi asteroidi con dimensioni simili da trovare“, ha detto Sheppard nel comunicato.

Ha aggiunto che la maggior parte degli asteroidi sconosciuti probabilmente rimane più vicino al sole, piuttosto che avvicinarsi all’orbita terrestre.