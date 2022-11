È da diverso tempo ormai che sentiamo parlare dell’arrivo ufficiale della nuova BMW M5. In queste ultime settimane abbiamo infatti avuto modo di spiare leggermente il suo design grazie ad alcune foto spia su strada. Nel corso delle ultime ore, però, sono emerse in rete ulteriori foto che ci hanno rivelato gli interni della vettura.

BMW M5: nuove foto spia rivelano il possibile design degli interni della vettura

Uno dei prossimi veicoli del noto marchio automobilistico tedesco BMW è stato nuovamente intercettato in rete. Come già accennato, infatti la prossima BMW M5 è stata avvistata in nuove foto spia e alcune di queste ci hanno rivelato come saranno gli interni.

Nello specifico, dalle foto in questione è possibile osservare come alcune zone siano coperte da un telo per non lasciar vedere troppi dettagli. Nonostante questo, è comunque possibile carpire qualche informazione. In particolare, è chiaramente visibile la presenza del BMW Curved Display, tratto ormai distintivo dei nuovi veicoli del marchio. Sappiamo infatti che sarà presente sia la strumentazione digitale sia il sistema di infotainment (e quest’ultimo si poggerà sulla piattaforma iDrive 8).

Oltre a questo, possiamo notare la presenza di un nuovo volante dal look sportivo e il selettore per il cambio automatico delle marce. Purtroppo le foto ci hanno permesso di carpire solo queste informazioni. Tuttavia, dovrebbe mancare ancora del tempo prima di veder debuttare ufficialmente questa vettura. Vi ricordiamo comunque che, dal punto di vista delle motorizzazioni, la nuova BMW M5 dovrebbe essere disponibile anche in versione con tecnologia Plug-in.