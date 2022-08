La nota azienda automobilistica BMW continua a testare a fondo i suoi nuovi veicoli prima di presentarli ufficialmente sul mercato. Tra questi, nel corso dei prossimi mesi sarà annunciata la versione restyling di BMW X5 M, il SUV del noto marchio in versione sportiva. Nel corso delle ultime ore, è stato pubblicato in rete un video che ritrae il veicolo durante alcuni test sulle piste di Nurburgring.

BMW X5 M: il nuovo SUV sportivo del noto marchio avvistato sulle piste di Nurburgring

Continuano i test per il prossimo SUV sportivo a marchio BMW. Dopo aver visto qualche settimana già su strada, nel corso delle ultime ore il restyling del nuovo BMW X5 M è stato avvistato in rete in un nuovo video che lo ritrae durante dei test sulle piste di Nurburgring. Questo circuito viene infatti utilizzato molto spesso dalle aziende automobilistiche per testare l’efficacia su strada dei propri veicoli.

Tornando al prossimo SUV del marchio tedesco BMW, dal video spuntato in rete è possibile notare ancora la presenza di alcuni camuffamenti sia sulla parte anteriore che sulla parte posteriore del veicolo e questo lascia intendere che i maggiori cambiamenti saranno apportati proprio in queste zone.

Dal video è poi possibile scorgere alcuni piccoli ritocchi estetici. Rispetto al modello attuale, infatti, non dovrebbero esserci molti cambiamenti. Ci sarà sicuramente un nuovo look per i gruppi ottici posteriori e anche la forma dei fari anteriori e di altri dettagli cambierà leggermente. Piccoli ritocchi estetici, dunque, mentre all’interno dovrebbero esserci due display adibiti per la strumentazione digitale e per il sistema di infotainment. Quest’ultimo, in particolare, sembra che si poggerà sulla piattaforma iDrive 8.