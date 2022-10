Comet è incredibile: solo oggi al 50% sconti su smartphone e smart TV

Un esempio molto chiaro può essere quello di Comet, vero colosso che riesce a mettere in mostra prezzi molto bassi che chiunque sceglie di prendere al volo pur di non pagare troppo. In questo caso all’interno degli scaffali potrete trovare anche alcuni articoli del mondo della tecnologia e dell’elettronica, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo quotidiano.

In questo caso i prezzi sono molto più bassi del solito e proprio per questo, visto che la tecnologia attira davvero tanto, il pubblico potrebbe approfittarne.

Comet: sono arrivate le migliori offerta di sempre che battono la concorrenza grazie ai prezzi molto bassi, ecco alcuni esempi lampanti

Tutti gli articoli che notate nella lista sottostante appartengono al nuovo volantino di Comet per quanto riguarda il mese di ottobre, il quale è ancora in vigore con prezzi stratosferici. Nel caso in cui doveste avere qualche problema con il funzionamento, qualora non dipendesse da voi, avrete l’opportunità di fare capo a due anni di garanzia.

Se volete infatti uno smartphone da parte di Xiaomi, potrete trovare svariati modelli che partono da 159 € fino ad arrivare ad 899 €. Inoltre sarà anche possibile fondarsi sulla nuova gamma di iPhone 14 con finanziamento fino a 24 mesi senza interessi.

Samsung però riesce ancora una volta a spuntarla e a farla da padrona, grazie alle sue proposte che riguardano soprattutto lo smartphone Galaxy S22 in versione 5G con un prezzo di soli 699 euro. Segue poi la proposta nel mondo delle Smart TV, di cui viene proposta una Crystal UHD da 55 pollici che costa 389 euro con risoluzione in 4K.