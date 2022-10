Iliad: 160GB nella nuova promo GIGA con soli 9,99 euro, c'è un gran regalo

L’ultimo periodo ha visto tanti gestori perdere clienti improvvisamente, magari per qualche incomprensione o per soluzioni migliori incontrato lungo la strada. Tra queste ultime ci potrebbe essere Iliad, visto che si tratta del gestore più valutato ultimamente dal pubblico che sceglie di cambiare provider. Le motivazioni sono sempre le stesse: i prezzi molto più bassi del solito, che durano per sempre ma soprattutto contenuti che sembrano non finire mai.

Per questo ora Iliad sotto rete autonoma sta dando il 100%, proprio al fine di non farsi scappare questa grande opportunità. Sottrarre utenti alla concorrenza significherebbe ampliare di gran lunga il seguito dietro di sé, proponendo offerte che durano senza mai cambiare il prezzo. Da diverso tempo si parla di come un gestore possa fare per acquisire ancora più pubblico rispetto a quanto già fatto in passato. La risposta sembra essere semplice: proporre nuove offerte che siano disarmanti per la concorrenza.

Iliad lancia la sua nuova offerta che permette di avere 160 giga, la connessione 5G sarà offerto gratuitamente nel prezzo

Iliad sta dando il meglio di sé e lo fa con grandi promozioni telefoniche che ciclicamente riescono a ritornare. Ora però è la volta di una nuova proposta, la quale arriva con il nome di Flash 160.

La promozione mobile che potrà essere sottoscritta fino al 10 novembre, consente di avere ogni mese minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti e 160 giga di traffico dati.il 5G è incluso nel prezzo che ogni mese è di 9,99 €. Ricordiamo che durerà per sempre non essendo Iliad sottoposto a rimodulazioni.