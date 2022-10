Continuano le presentazioni ufficiali per il sub brand di Huawei. Nel corso delle ultime ore, infatti, Honor ha tolto i veli su un nuovo smartphone medio di gamma denominato Honor X6. Per il momento lo smartphone è stato presentato nel Regno Unito, ma non è da escludere che possa approdare molto presto anche dalle nostre parti.

Honor presenta ufficialmente nel Regno Unito il nuovo medio gamma Honor X6

Oltre al nuovo Honor Play 40 5G Plus, il noto produttore cinese ha da poco svelato nel Regno Unito un ulteriore smartphone di fascia media. Come già accennato, si tratta di Honor X6, un dispositivo molto simile almeno dal punto di vista estetico al fratello Honor X8 annunciato già per il mercato italiano.

Sul retro dello smartphone, spiccano infatti le fotocamere posteriori poste a forma di quadrato in alto sul lato sinistro. Nello specifico, troviamo tre sensori fotografici rispettivamente da 50, 2 e 2 MP e un Flash LED. Cambia invece la parte frontale, che qui è occupata da un ampio display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione HD+. Il refresh rate, però, si ferma ai 60Hz.

Il software installato a bordo è Android 12 con l’interfaccia utente MagicUI 6.1. Immaginiamo che sarà aggiornato ad Android 13. Le prestazioni sono invece affidate al soc MediaTek Helio G25, il quale viene supportato da tagli di memoria con 4 GB di RAM e 64 oppure 128 GB di storage interno. La batteria ha poi una capienza di 5000 mAh.

Prezzi e disponibilità

Come già detto, per ora Honor X6 è disponibile all’acquisto nel Regno Unito ad un prezzo iniziale di circa 171 euro al cambio attuale.