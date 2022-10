Mercoledì, Konami ha rivelato un remake di Silent Hill 2, affermando che il leggendario titolo horror sarà ricreato dal Bloober Team, un team famoso per aver lavorato su giochi horror come Layers of Fear e The Medium. Il remake di Silent Hill 2 sarà disponibile su PS5 e PC e sarà un’esclusiva piattaforma PS5 per almeno un anno.

Al momento non esiste una data di uscita, ma il video teaser mostra James nell’omonima città, così come avversari come le infermiere e il temibile Pyramid Head. Masahiro Ito, un concept artist che ha lavorato ai giochi originali di Silent Hill con il Team Silent, sta anche aiutando al remake di Silent Hill 2. Konami ha detto durante la trasmissione che Ito è stato contattato in merito all’idea tre anni fa.

Silent Hill 2 non ha ancora una data di uscita

Ito non è l’unico veterano del Team Silent a lavorare al remake di Silent Hill 2. Akira Yamaka, un compositore che ha lavorato su una varietà di titoli, inclusi i giochi originali di Silent Hill e, più recentemente, The Medium, tornerà anche per il remake.

“Sono estremamente felice che Silent Hill sia ancora nel cuore di tutti più di 20 anni dopo”, ha aggiunto Yamaka. Alcuni dei migliori giochi horror degli ultimi anni sono stati remake, con Capcom ed Electronic Arts che hanno rilasciato remake significativi come Resident Evil 4 e Dead Space remake, che usciranno rispettivamente a gennaio e marzo 2023.

Konami ha anche menzionato molti altri progetti di Silent Hill che sono in lavorazione durante l’evento. Silent Hill: Townfall è un nuovo gioco pubblicato da Annapurna Interactive e creato da No Code. È in lavorazione anche Return to Silent Hill, un film basato su Silent Hill 2. Silent Hill: Ascension è una “serie interattiva” in cui i fan decidono cosa succede. Infine, Neobards Entertainment ha rilasciato Silent Hill F, un gioco nuovo di zecca.