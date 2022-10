Apple sta finendo i mesi per far uscire ufficialmente i suoi iPad Pro 2022 nel 2022, ma si ritiene che arriveranno ‘nel giro di pochi giorni’. Inoltre, si dice che Apple stia lavorando a una nuova funzione per tutti i suoi tablet iPad in questo momento. Queste informazioni provengono dallo spesso affidabile Mark Gurman di Bloomberg, il quale afferma che gli iPad Pro da 11 e 12,9 pollici riprogettati saranno dotati della più recente CPU Apple M2, che si tradurrà in prestazioni guadagno di circa il 20%. Ci sono state voci secondo cui il design sarà paragonabile a quello degli attuali iPad Pro da 11 pollici e 12,9 pollici.

Secondo Gurman, i nuovi tablet non richiederanno un evento reale, in linea con quanto previsto in precedenza. Tuttavia, afferma che è in lavorazione anche un nuovo iPad entry-level con USB-C e un aspetto ridisegnato, anche se non specifica quando verrà rilasciato (pensiamo che potrebbe apparire contemporaneamente al professionisti dell’iPad).

iPad Pro 2022 potrebbe sorprendere tutti

Un’altra intrigante informazione sull’iPad che Gurman è disposto a fornire è la seguente: sembrerebbe che Apple stia lavorando anche a un adattatore per il dock dell’iPad che trasformerebbe i suoi tablet in display intelligenti. Non verrà rilasciato questo mese, ma è possibile che venga reso pubblico in qualche momento del prossimo anno.

Si tratta di una categoria di mercato in cui ci aspettavamo che Apple entrasse già da tempo: precedenti indiscrezioni (anche dalla stessa fonte, tra l’altro) avevano puntato verso un HomePod con display, o una Apple TV 4K con display, e ora sembra che Apple potrebbe avvicinarsi al prodotto da un’angolazione diversa.

È coerente con la strategia adottata dal Google Pixel Tablet. Quando il tablet economico verrà rilasciato, sappiamo che verrà fornito con un adattatore che, quando il tablet è agganciato, lo trasformerà efficacemente in un Google Nest Hub.