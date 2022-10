Come i suoi predecessori, Amazfit GTS 4 è un orologio sportivo GPS elegante e dall’aspetto semplice che racchiude una quantità davvero impressionante di tecnologia di monitoraggio della salute, oltre a strumenti per la produttività quotidiana. È un eccellente tuttofare e ah un ottimo rapporto qualità-prezzo, se non vi dispiace il suo design un po’ semplice.

Design e materiali e display:

Il GTS 4 misura 42,7 x 36,5 x 9,9 mm (escluso il piccolo rigonfiamento sul retro che contiene i sensori ottici) e 27 g di peso, che è nella media per un orologio di queste dimensioni. Nonostante l’unità sensore HR risalti dal retro del case, non si sente mai a disagio; infatti, la forma aiuta i sensori a stabilire un contatto migliore con la vostra pelle.

Il midcase è realizzato in alluminio, con un fondo in plastica e lente in vetro temperato. È disponibile in quattro colori: Infinite Black, Rosebud Pink e Misty White con cinturini fluorescenti e Autumn Brown con un cinturino in nylon intrecciato. Si chiude con una fibbia in alluminio, progettata in modo che la coda del cinturino si infili all’interno contro il tuo polso.

L’orologio ha una resistenza all’acqua di 5 ATM, il che significa che va bene per il lavaggio delle mani e il nuoto in acque poco profonde, ma non adatto per le immersioni o gli sport acquatici ad alta velocità come la moto d’acqua.

È controllato tramite un touchscreen che si sente straordinariamente fluido e reattivo, oltre a un quadrante/pulsante a corona sul bordo destro della cassa. I corridori e i ciclisti potrebbero preferire più pulsanti fisici, ma la corona non presenta sorprese.

L’Amazfit GTS 4 è dotato di un display AMOLED a colori che misura 1,75 pollici in diagonale. È estremamente impressionante nell’uso, comprimendo sullo schermo enormi quantità di dati contemporaneamente, con colori brillanti e animazioni fluide. Non è certamente il tipo di display che ti aspetteresti di trovare su uno smartwatch di questo prezzo.

Software:

Amazfit GTS 4 è piacevolmente semplice da usare, con l’intera gamma di strumenti di produttività e monitoraggio della salute disponibili premendo la corona, un piccolo e rassicurante feedback tattile rende lo scorrimento dei menu sorprendentemente tattile e l’esperienza complessiva è piacevole.

L’orologio offre oltre 150 modalità di monitoraggio dell’allenamento, ma alcune di queste sono semplicemente per mettersi in mostra, misurando solo il tempo e la frequenza cardiaca. Tuttavia, il GTS 4 è in grado di rilevare automaticamente diversi tipi di allenamento ed è davvero eccezionale per la corsa all’aperto.

Anche se non potete scaricare app di terze parti sull’orologio, potete sincronizzare i dati con Apple Health, Google Fit e Strava, che è un vero vantaggio in particolare per i corridori.

Non esiste una compatibilità diretta con Komoot, ma potete utilizzare il vostro smartphone per importare percorsi creati in formato GPX, TCX e KML. Tuttavia il GTS 4 non viene fornito con i pacchetti di mappe preinstallati, quindi i vostri percorsi vengono presentati come linee sullo schermo senza nomi delle strade o altri dettagli. È un peccato perché lo schermo del GTS 4 sarebbe l’ideale per le mappe e la navigazione, ma sembra un’occasione mancata.

Come tutti gli orologi Amazfit, il GTS 4 si sincronizza con l’app mobile Zepp disponibile sia per Android che iOS. Questa è molto ben progettata e ogni metrica della salute è illustrata con grafici davvero belli, consigli pratici e definizioni di eventuali termini specialistici.

Se desiderate una visualizzazione più completa, potete approfondire i dati toccandoli per visualizzare i grafici dettagliati. Vale la pena ricordare, che non otterrete molte informazioni sul vostro recupero post-allenamento. L’app vi darà un punteggio di “capacità di esercizio” in base al vostro carico di allenamento, ma non tiene conto della variabilità della frequenza cardiaca.

Per chi non fosse interessato a spingere le proprie prestazioni al livello successivo e vuole semplicemente sviluppare abitudini più sane, l’app Zepp offre una metrica chiamata PAI (Personal Activity Intelligence), che viene calcolata in base alla frequenza cardiaca. In sostanza, aumentare la frequenza cardiaca attraverso l’esercizio aumenterà il vostro PAI e se raggiungete un punteggio di 100 PAI al giorno, siete sulla strada giusta.

Specifiche e prestazioni:

Non c’è connettività LTE per effettuare chiamate senza il telefono, ma il GTS 4 ha un microfono da utilizzare con i controlli vocali Amazon Alexa. Tenete premuto il pulsante della corona e poi potete parlare.

L‘Amazfit GTS 4 così come il GTR 4, include la tecnologia dell’antenna GPS a doppia banda a polarizzazione circolare. Questo potenzia il segnale di posizionamento anche in ambienti remoti e difficili da localizzare.

La batteria del GTS 4 vi consente un’autonomia reale di circa una settimana con un utilizzo davvero intenso e allenandovi ogni giorno. Con un utilizzo meno stressante potreste arrivare intorno ai 10 -12 giorni di autonomia. Quindi diciamo valori leggermente più bassi rispetto a quelli dichiarati.

La modalità Always On consumerà energia molto più velocemente, ma la funzione di riattivazione automatica che attiva lo schermo quando alzi il polso funziona abbastanza bene che probabilmente non ne avrete bisogno.

Conclusioni e prezzi:

Con questa recensione chiudiamo la serie sulla nuova famiglia degli Smartwatch di casa Amazfit. Il GTS 4 Mini, il GTR 4 e il GTS 4 sono dispositivi fantastici con un rapporto qualità prezzo davvero invidiabile. Sono costruiti con ottimi materiali, hanno un bellissimo display AMOLED, il software è intuitivo e fluido e l’autonomia è decente, quindi nulla da ridere.

Sotto tanti punti di vista sono anche migliori rispetto a competitor ben più costosi. A proposto di costi, potete comprare il nuovo Amazfit GTS 4 sul loro sito ufficiale o su Amazon al prezzo di 199,90 €.