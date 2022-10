In un evento hardware tenutosi oggi a Brooklyn, Google ha rivelato il suo nuovissimo smartphone Pixel, il Pixel 7, così come il Pixel 7 Pro. Oltre a porre una notevole enfasi sulle funzioni di sicurezza, voce e fotocamera del telefono, l’azienda ha anche dimostrato brevemente una nuova funzionalità per la salute sotto forma di diapositiva, che includeva la capacità di rilevare la tosse e il russare.

Il Pixel fornisce una schermata di riepilogo giornaliera notturna che fornisce informazioni dettagliate come la durata del russamento e il numero di volte in cui hai tossito mentre dormivi. “Se autorizzi il benessere digitale a farlo, sarà in grado di aiutarti a determinare la qualità del tuo sonno analizzando i suoni emessi durante la notte, come tosse e russamento. Lo ha detto un dirigente durante la presentazione che è stato fornito. “L’elaborazione avviene immediatamente sul tuo Pixel 7.”

Google Pixel 7 rivelerà il russare e la tosse

In precedenza, il ricercatore di app Mishaal Rahman aveva pubblicato uno screenshot della pagina di configurazione di questa funzione, che è stata rilasciata poco prima del debutto formale del Pixel. Sullo schermo vengono visualizzate le informazioni che la funzione utilizza il microfono del Pixel 7 senza registrare o scambiare dati con nessun altro.

Un’altra entità è responsabile dell’hosting di queste informazioni. Per leggerlo, dovrai modificare le tue impostazioni sulla privacy. Gestisci le impostazioni. Puoi attivare questa opzione andando nella parte Ora di andare a dormire dell’app Orologio sul tuo dispositivo e puoi anche verificare i tuoi dati andando nella stessa area. Queste informazioni possono essere trovate su un sito Web di supporto di Google. Puoi ottenere queste informazioni andando in Impostazioni > Benessere digitale e controllo genitori > Mostra comportamento tosse e russamento. Questo è un metodo alternativo per ottenere i dati.

Non è ancora noto se la funzionalità sarà accessibile subito dopo l’installazione o se sarà resa disponibile in un successivo aggiornamento.