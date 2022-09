Netflix: Alessandro Borghi come Rocco Siffredi nella nuova serie

Come vedete Alessandro Borghi nei panni di Rocco Siffredi? Sicuramente quella dell’attore è una sfida personale, o semplicemente la bravura di chi ha scelto di recitare per mestiere. Fatto sta che nella nuova serie tv Netflix il nostro amato sex symbol non vestirà più i panni di Aureliano, bensì quelli di Rocco.

Netflix: la serie che tutti aspettavamo

Il nome della serie tv che presto approderà su Netflix è Supersex e già da questo se ne intuisce la trama. La storia riprende appunto la vera vita di Rocco Siffredi e le sue dirette testimonianze. Si affronteranno quindi i lati inediti dell’attore a luci rosse, a partire dalla sua infanzia, per passare poi alla famiglia, alle origini, il rapporto con l’amore, fino ad arrivare al punto di partenza della sua carriera.

Netflix non ha ancora annunciato la data d’uscita della serie in quanto le riprese sono attualmente in corso per le strade di Roma, ma nuove notizie potrebbero giungere da un momento all’altro. Una cosa è certa: la pellicola sarà disponibile a partire dal 2023. Quanto al cast, vedremo al centro della storia Alessandro Borghi nonché l’interprete di Rocco Siffredi da adulto, ma anche altri attori come Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Saul Nanni nei rispettivi ruoli di Lucia, Tommaso e Rocco da ragazzo.

Supersex è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, e da Matteo Rovere per Groenlandia, società del gruppo Banijay. Sarà formata da 7 episodi e non vediamo l’ora di vederne il trailer. Al momento l’unica informazione in merito è la foto in testata, che mostra appunto Alessandro Borghi nei panni del mitico Rocco.