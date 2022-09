Dopo aver assistito al debutto ufficiali dell’ultimo modello low budget da parte della costola di Xiaomi, si parla di un’ennesima aggiunta sotto il nome di Redmi A1+.

Si tratta di una serie che punta a sostituire l’ormai defunta serie Redmi Go, che come quella Xiaomi Mi A con Android One è stata abbandonata. Questa nuova serie, non utilizzerà la MIUI. Scopriamo insieme i dettagli.

Xiaomi Redmi A1+ senza MIUI

Redmi A1+ erediterà la stessa linea estetica del modello base, cioè una scocca in plastica con texture simil-pelle pensata per non trattenere le impronti, nelle tre colorazioni Light Green, Light Blue e Black. La vera novità la si troverà sulla scocca posteriore, dove troveremo il sensore d’impronte digitali che manca sul modello di partenza.

Il processore è un MediaTek Helio A22 con GPU PowerVR GE8300 a 660 MHz, 2 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria interna espandibile con MicroSD fino a 512 GB. Batteria da 5.000 mAh, doppia fotocamera posteriore da 8 megapixel e fotocamera frontale da 5 megapixel. Il sistema operativo sarà Android 12.

Non abbiam ancora una data di presentazione ufficiale per Redmi A1+, il cui lancio sembra comunque molto vicino. Mancano anche informazioni sul prezzo, che sarà comunque superiore ai 6.299 INR del modello base; considerato che Redmi A1 dovrebbe arrivare in Europa al costo di 99 euro, ci aspettiamo che un eventuale lancio del modello Plus avrebbe un prezzo sopra i 100 euro.