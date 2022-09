I primi mesi del prossimo anno saranno molto interessanti in casa Samsung. Il colosso è già a lavoro sui suoi nuovi top di gamma della serie Galaxy S.

I tre dispositivi che andranno a costituite la serie Samsung Galaxy S23 sono da diversi mesi al centro dell’attenzione e in particolar modo ci si è soffermati sulle specifiche del modello di punta, il Galaxy S23 Ultra.

Le ultime indiscrezioni fanno riferimento a tutti i dispositivi in arrivo e a quelle che saranno le loro dimensioni: ecco tutti i dettagli trapelati!

Samsung Galaxy S23: ecco le dimensioni dei tre top di gamma!

Rispetto alla generazione precedente i nuovi top di gamma non presenteranno particolari novità estetiche. Il comparto fotografico del Galaxy S23 Ultra continuerà ad essere privo di un modulo fisico e ogni sensore sarà disposto liberamente come sul modello precedente. Inoltre, stando alle ultime informazioni emerse in rete, le dimensioni saranno quasi del tutto identiche.

Il Galaxy S23 misurerà 143,3 x 70,9 x 7,6 mm e avrà un display da 6,1 pollici. Il Samsung Galaxy S23 Plus, invece, dovrebbe misurare 157,8 x 76,2 x 7,6 mm e avere un display da 6,6 pollici. Il top di gamma per eccellenza, invece, misurerà 163,4 x 7,1 x 8,9 mm e sarà dotato di un display da 6,8 pollici.

Samsung non ha ancora fornito alcuna informazione sui suoi prossimi dispositivi e la data di lancio resta da scoprire. Il colosso potrebbe seguire i soliti piani e procedere con la presentazione ufficiale tra il mese di gennaio e il mese di febbraio ma non ci sono ancora conferme a riguardo.