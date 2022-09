Eurospin offre al consumatore finale la perfetta occasione per risparmiare al massimo delle proprie possibilità, arrivano infatti i nuovissimi sconti che permettono a tutti di spendere il minimo indispensabile, ed allo stesso tempo riuscire a godere di ottime prestazioni generali.

Il volantino risulta ancora oggi disponibile sull’intero territorio nazionale, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati praticamente ovunque, senza differenza territoriali o vincoli che effettivamente ne potrebbero limitare l’accessibilità generale. I prezzi sono da considerarsi validi con garanzia di 24 mesi, la quale prevede riparazione o sostituzione gratuite, nel caso in cui si dovessero registrare difetti di fabbrica.

Aprite il canale Telegram di TecnoAndroid per essere sicuri di ricevere gratis i codici sconto Amazon e le migliori offerte.

Eurospin: quali sono i nuovi prodotti in offerta

La campagna promozionale corrente parte con l’offrire al consumatore una possibilità praticamente unica nel proprio genere, ovvero l’acquisto di un frullatore ad immersione dietro il pagamento di solamente 1 euro. Per ottenerlo, infatti, basterà aggiungere tale cifra ad un ordine del valore immediatamente superiore ai 35 euro, a prescindere dal contenuto del proprio carrello.

Coloro che comunque vorranno accedere alla tecnologia, potranno decidere di affidarsi al Wiko Y52, uno smartphone estremamente economico, il cui prezzo appunto si aggira solamente attorno ai 49 euro, ma anche tantissimi altri elettrodomestici per la propria abitazione. I prodotti in questo caso sono legati a due brand in particolare: Enkho e Airdes, con prezzi che partono da un minimo di 49 euro, sino ad un massimo di circa 100 euro. Se volete conoscerli da vicino, ricordatevi di collegarvi al sito ufficiale.