Eurospin riesce a mettere nuovamente alle strette i principali rivenditori di elettronica del nostro paese, Unieuro inclusa, con il lancio di una bellissima campagna promozionale, che la vede riuscire ad offrire al consumatore finale la possibilità di spendere pochissimo sui vari prodotti.

Tutti coloro che vorranno effettivamente fruire dei medesimi sconti, non devono fare altro che recarsi personalmente in un qualsiasi negozio sparso per il territorio nazionale, ed il gioco è pressoché fatto. La disponibilità della campagna è garantita a prescindere dalla provenienza territoriale, ciò sta a significare che sarà possibile goderne senza differenze di regione o di socio di appartenenza.

Eurospin fuori di sé: ecco il nuovo volantino

In questi giorni da Eurospin gli utenti possono davvero acquistare la tecnologia spendendo 1 euro, la promozione attivata dall’azienda vede offrire al consumatore finale la possibilità di aggiungere proprio tale cifra, ad una spesa complessiva di almeno 35 euro (la quale può includere di tutto), per ricevere direttamente in cassa il frullatore ad immersione.

Naturalmente sono disponibili tantissime occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, le quali possono essere riassunte in uno smartphone economico, come il Wiko Y52, acquistabile a soli 49 euro, passando anche per la friggitrice ad aria Airdes, in vendita alla modica cifra di 89 euro, senza però dimenticarsi di una splendida macchina per il caffè Enkho, il cui prezzo si aggira sugli 89 euro, oppure anche la cuociriso, il fornetto elettrico ed altri prodotti dello stesso brand, tutti disponibili ad una cifra che non supera i 100 euro.