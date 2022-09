Esiste l’energia illimitata? Sono tante le persone che se lo chiedono quotidianamente. A questa domanda cercano di rispondere gli esperti, ma pare che al momento ci sia poco a cui credere. Inoltre, sul web è recentemente rimbalzata una notizia che ha creato parecchia curiosità in moltissimi utenti e grande soddisfazione in tanti complottisti.

Si tratta della storia riguardante il motore elettromagnetico, il famoso congegno capace di generare energia illimitata ad un costo davvero irrisorio. Ma è un metodo del tutto fake o davvero i “poteri forti” vogliono oscurare la verità? Scopriamolo di seguito.

Energia illimitata: la storia del motore elettromagnetico affascina praticamente chiunque. Ma può davvero funzionare?

Come dicevamo prima, il motore elettromagnetico è un ipotesi che sta rimbalzando praticamente su ogni testata web, rea di poter creare energia infinita. Si tratterebbe di un motore che riuscirebbe a funzionare in maniera del tutto indipendente dai combustibili ma solamente grazie a dei magneti.

Sotto certi aspetti, il progetto sembra quasi realizzabile, ma è fondamentalmente impossibile. Infatti, il funzionamento dei magneti non potrebbero funzionare, sia per prove empiriche ma soprattutto perché, a conti fatti, questo sistema non sarebbe in grado di rispettare la legge della conservazione dell’energia.

Di conseguenza, vien da sé che dobbiamo necessariamente attendere dei metodi decisamente più realistici che potrebbero arrivare negli ultimi anni. Tra le ipotesi più accreditate, c’è la turbina giapponese, la fusione nucleare e i pannelli fotovoltaici notturni. Quindi, cosa buona e giusta sarebbe cercare di adeguarsi alla situazione attuale e cercare di trarne il meglio.