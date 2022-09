La tecnologia ha fatto molta strada ultimamente. Gli smartphone di oggi sfoggiano display touchscreen di grandi dimensioni, fotocamere straordinarie e funzionalità high-tech come il riconoscimento facciale 3D. Mentre i telefoni venivano utilizzati principalmente per effettuare chiamate ai tempi, ora li usiamo per cose come ascoltare musica, navigare sul web e molto altro.

Ma come saranno gli smartphone del futuro? Quali caratteristiche avranno questi dispositivi tra 20, 30 o anche 50 anni?

Controllo mentale

Ai tempi, il modo principale di utilizzare un telefono era una tastiera fisica. Questo è stato infine sostituito dai touchscreen che utilizziamo oggi. Con servizi come Google Assistant, ora possiamo anche interagire con i nostri dispositivi semplicemente usando le nostre voci.

Molti pensano che il prossimo passo in questa evoluzione sia il controllo mentale. La tecnologia ti consentirebbe di eseguire con la mente ogni attività che puoi eseguire tramite tocco o voce. Puoi aprire un’app a tua scelta, riprodurre un video specifico su una versione futuristica di YouTube e persino modificare le immagini con i tuoi pensieri. Puoi anche inviare un testo, controllare la luminosità dello schermo o creare un filmato.

L’uso degli smartphone sarebbe molto più veloce con il controllo mentale. Non dovresti più cercare un’app per aprirla o allungare il dito fino in cima allo schermo per toccarla. Potresti eseguire qualsiasi attività in un batter d’occhio.

Gli scienziati del MIT stanno anche lavorando a qualcosa di simile con un dispositivo chiamato AlterEgo, che consente agli utenti di conversare con le macchine solo con i loro pensieri. Il progetto è in fase di sviluppo da un po’ di tempo e ci vorranno anni prima che arrivi sul mercato, se mai dovesse accadere.

Ricarica via etere

Ammettiamolo: la durata della batteria dello smartphone medio non è sempre ottima. Anche se hai un telefono di fascia alta come il Galaxy S22 Ultra con la sua enorme batteria da 5.000 mAh, stai comunque guardando solo circa due giorni di utilizzo medio al massimo. Una volta che il dispositivo si esaurisce, devi collegarlo o posizionarlo su un pad di ricarica wireless, se il tuo telefono lo supporta.

Le cose potrebbero essere molto diverse in futuro. Motorola ha presentato lo scorso anno la sua soluzione di ricarica via etere, che può alimentare telefoni posizionati fino a un metro di distanza dal trasmettitore di ricarica. Xiaomi ha mostrato una soluzione simile chiamata Mi Air Charge, che ha un raggio di pochi metri .

Immagina un futuro in cui questi trasmettitori saranno molto più potenti e potranno caricare dispositivi via etere a grandi distanze. Potrebbero essere posizionati in tutti i paesi, proprio come le torri dei telefoni cellulari oggi, e caricherebbero costantemente il tuo smartphone da lontano, assicurandosi che non esaurisca mai la batteria. Questi trasmettitori di ricarica sarebbero così potenti che manterrebbero la batteria del tuo smartphone sempre al 100 percento. Non dovresti mai più preoccuparti della durata della batteria e ti libereresti per sempre di tutti quei fastidiosi cavi di ricarica.