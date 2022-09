La tecnologia è disponibile a prezzi estremamente ridotti da MD Discount, la nuovissima campagna promozionale riesce a spingere gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, e on solo, spendendo veramente meno del previsto.

Coloro che vorranno avvicinarsi alla soluzione corrente, devono comunque sapere essere strettamente necessario completare gli acquisti in ogni negozio in Italia, in quanto al giorno d’oggi gli stessi prezzi non sono stati attivati sul sito ufficiale. I prezzi della tecnologia, ad ogni modo, coinvolgono anche la garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale copre ogni singolo difetto di fabbrica verificato nel periodo di validità della stessa.

MD Discount: le offerte con tutti i prezzi da non perdere di vista

Grazie al volantino di MD Discount, attivo fino al 4 settembre, gli utenti possono scoprire una importante selezione di notebook e tablet, in vendita complessivamente a prezzi più che accettabili ed accessibili. Il più economico dell’elenco è sicuramente il Microtech E-Tab da 10.1 pollici, appunto un tablet con risoluzione HD, processore quad-core, 3GB di RAM, Android 10 e due fotocamere, in vendita a soli 99 euro.

Volendo spaziare invece nel mondo dei notebook, la scelta potrebbe ricadere su un HP 255G8 in vendita a 449 euro, un altro modello HP, ma con processore meno performante e 4GB di RAM, in vendita a 249 euro, per finire con il Latitude 5510, il cui prezzo sale a 649 euro, essendo il più performante fra tutti i modelli elencati.