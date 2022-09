Conad prova in tutti i modi a convincere gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, e non solo, con il lancio di una campagna promozionale veramente assurda, impreziosita dalla presenza di prezzi decisamente più bassi del normale.

Il volantino si rende disponibile per un numero imprecisato di consumatori, ciò sta a significare che gli acquisti possono tranquillamente essere completati ovunque in Italia, senza differenze territoriali, ma non sarà possibile in nessun modo affidarsi direttamente al sito ufficiale di Conad stessa. I prodotti sono commercializzati con la garanzia legale della durata di 24 mesi.

Conad: le occasioni che tutti aspettavano

Ottimi prezzi bassi per tutti da Conad, in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale di tutto rispetto, con la quale riuscire, ad esempio, ad acquistare una confezione di pile stilo AA o AAA, ad un prezzo finale estremamente ridotto. Considerando che all’interno si trovano 10 unità, basteranno 3,99 euro per l’acquisto definitivo.

In alternativa è possibile virare su una batteria per auto, attualmente disponibile ad un prezzo di partenza di 39 euro, per la capienza da 45Ah, marchiata ExtraPower. Non mancano poi versioni con una capacità migliore, sino a raggiungere ad esempio gli 80Ah previsti per la variante da 74 euro. Gli acquisti, come anticipato del resto, possono essere completati solamente nei negozi fisici, per i dettagli affidatevi al sito ufficiale, in modo da conoscere da vicino tutti i prezzi bassi.