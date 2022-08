TIM pare essere davvero in grado di convincere tutti gli utenti al passaggio di operatore telefonico, data la presenza di numerose occasioni con un bundle assolutamente invidiabile, ad un prezzo molto più basso del normale.

Se interessati all’acquisto di una SIM TIM, dovete sapere che tutte le offerte elencate nell’articolo, sono da considerarsi valide solamente nel momento in cui si richiederà il cambio operatore telefonico, con un costo di attivazione iniziale pari a circa 10 euro (equipollente per l’acquisto della SIM ed una parte di credito residuo).

TIM: le offerte con i migliori prezzi

Le offerte migliori del momento sono sostanzialmente un paio: Gold Pro e Steel Pro. La prima non è altro che una promozione dal prezzo finale di 7,99 euro al mese, addebitata in automatico sul credito residuo della SIM, con inclusi minuti e SMS illimitati verso tutti, nonché comunque 70 giga di traffico dati al mese di navigazione in 4G.

Nel momento in ci si volesse cercare di risparmiare il più possibile, la scelta potrebbe ricadere sulla Steel Pro, una promozione da 6,99 euro al mese, sempre con addebito sul credito residuo, ma con inclusi 50 giga di traffico dati, con SMS e minuti illimitati verso tutti.

Entrambe le promozioni possono essere acquistate nei punti vendita in ogni regione del nostro paese, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari. Al momento non è stata comunicata una effettiva data di scadenza della campagna stessa, si attendono notizie in merito.