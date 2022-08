Il listino offerte del gestore WindTre dedicato ai nuovi clienti include svariate opzioni che attirano l’attenzione soprattutto per la quantità di Giga per la navigazione proposte mensilmente.

La WindTre Di Più FULL 5G è al momento una delle più richieste perché, oltre ad offrire un’ottima soglia di Giga, include anche uno smartphone 5G gratis.

Passa a WindTre e ricevi uno smartphone Xiaomi gratis!

I nuovi clienti WindTre possono attivare l’offerta Di Più FULL 5G tramite il sito ufficiale del gestore, preordinando la nuova SIM e ritirandola nei negozi o richiedendo la spedizione tramite corriere.

L’offerta prevede un costo di rinnovo di 14,99 euro al mese da saldare attraverso carta di credito, conto corrente o carta conto. Ogni mese sarà possibile ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l’estero e 150 GB di traffico dati per la navigazione.

WindTre permette di abbinare alla sua tariffa anche l’acquisto di uno smartphone 5G. È possibile scegliere tra numerosi dispositivi ma optando per uno Xiaomi Redmi Note 10 5G non sarà necessario andare incontro ad alcuna spesa extra. Il gestore propone lo smartphone gratis a tutti i nuovi clienti, non richiede costi aggiuntivi da sostenere mensilmente né spese da affrontare al momento dell’acquisto.

Si ricorda che l’offerta in questione è attualmente disponibile in versione Summer Edition. Nelle prossime settimane, quindi, il gestore potrebbe modificare i contenuti previsti così come il costo da sostenere per il rinnovo. Gli utenti interessati dovranno affrettarsi e richiederne l’attivazione entro i prossimi giorni.