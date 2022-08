WindTre non si ferma dinanzi all’operato degli altri gestori. Anche il provider arancione vuole essere protagonista nel campo della telefonia mobile, soprattutto nei confronti di Iliad e della sua nuova promozione Giga 150. Gli abbonati che decidono di attivare una ricaricabile con il gestore arancione potranno accedere a tariffe molto vantaggiose, tra cui la WindTre Star+.

WindTre, la tariffa da 100 Giga anche per l’estate

La ricaricabile messa in campo da WindTre prevede la garanzia di consumi pressoché illimitati con i costi più bassi di mercato. Nel dettaglio, gli abbonati potranno accedere a chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della loro rubrica ed anche a 100 Giga per la connessione di rete. Il prezzo per il rinnovo della tariffa sarà pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

Anche in questa circostanza, gli utenti che attivano una SIM con WindTre dovranno rispettare una serie di condizioni. In primo luogo agli utenti sarà chiesta l’aggiunta di una quota una tantum il cui valore sarà pari a 10 euro per le spese di attivazione legate al rilascio della SIM.

Necessaria per gli utenti anche la portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad, così come per altre ricaricabili, rappresenta una condizione necessaria per la sottoscrizione di questa promozione ricaricabile di WindTre. Per la portabilità saranno sempre necessari sino a tre giorni lavorativi.

Così come per precedenti ricaricabili, anche in questo caso, gli utenti di WindTre dovranno necessariamente richiedere l’attivazione presso uno dei negozi ufficiali del provider.