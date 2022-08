Spendere poco con Euronics è davvero molto più semplice del previsto, in questi giorni gli utenti si ritrovano infatti con la possibilità di accedere ad una lunghissima selezione di sconti molto speciali, con alle spalle anche prestazioni di altissimo profilo.

Il volantino non presenta differenze rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare, in parole povere, che gli acquisti possono essere completati solamente recandosi personalmente presso un negozio. E’ necessario prestare la massima attenzione relativamente alla disponibilità territoriale, in altre parole dovete ricordarvi che gli sconti elencati sono da considerarsi validi solamente presso i punti Euronics Bruno, non altrove in Italia.

Euronics: attenzione a queste offerte speciali

I prezzi sono decisamente più bassi del normale su un numero elevato di prodotti, anche top di gamma effettivi, tra cui ad esempio troviamo Galaxy S22, in vendita a non più di 749 euro, passando per Xiaomi 12, il cui prezzo finisce ad essere di 699 euro, come anche Motorola Edge 30 e Edge 30 Pro.

Volendo invece spendere una cifra non superiore ai 400 euro, la scelta potrà ricadere su Oppo A16, Wiko Y52, Motorola Moto G52 e similari; in alternativa, appena sopra tale limite di spesa, è possibile trovare Xiaomi 11T Pro, in vendita a 429 euro, ma anche un bellissimo Oppo Find X5 Lite, il cui prezzo si aggira sui 449 euro.

Tutti i dispositivi, come anticipato, sono acquistabili solamente nei negozi di casa Euronics.