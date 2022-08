Soltanto pochi mesi ha fatto scalpore il nuovo dispositivo rilasciato da Snapchat: Pixy! La piattaforma inizialmente dedicata esclusivamente alla condivisione di foto e video in rete ha recentemente lanciato un piccolo drone da utilizzare per gli scatti da pubblicare online ma a quanto pare il dispositivo non ha riscosso il successo sperato.

La domanda sembrava così alta da aver creato dei tempi d’attesa lunghissimi per la ricezione del drone ma ciò non si è dimostrato sufficiente al fine di immettere il dispositivo sul mercato globale. In Italia, dunque, non avremo mai la possibilità di assistere al lancio di Pixy, salvo ripensamenti da parte della società.

Snapchat blocca la produzione del suo drone!

Che si sia trattato della volontà della società di tentare di marginare la crisi investendo su altro non è chiaro, l’unica cosa certa è che Pixy non sarà più prodotto.

Il lancio è avvenuto soltanto quattro mesi fa. Nel mese di aprile Snap aveva presentato il suo drone come un dispositivo alla portata di tutti, semplice, maneggevole e particolarmente leggero. Basta poggiarlo sul palmo della mano ed esercitare un lieve slancio per far spiccare il volo alla fotocamera in grado di scattare foto e registrare video da pubblicare su Snapchat.

La richiesta da parte del pubblico non è stata per nulla indifferente, al punto da superare la disponibilità per via delle poche unità prodotte dall’azienda. Ciò non si dimostra però sufficiente. Snapchat ha infatti annunciato lo stop alla creazione di altri droni affermando che sarà comunque possibile acquistare il dispositivo fino a esaurimento scorte. Pixy è disponibile in America e Francia a un costo di 229,00 dollari.