Se ti aspettavi che la linea di iPhone 14 arrivasse in una varietà di colori, potresti essere fortunato, poiché l’ultima perdita afferma che tutti e quattro i modelli saranno disponibili in otto tinte distinte. Questo si basa su fotografie di custodie per iPhone non ufficiali fornite su Twitter da Majin Bu, un leaker affidabile.

Sebbene le custodie non siano ufficiali, sembrano essere repliche esatte delle custodie originali per iPhone 14. Inoltre, i colori delle custodie per iPhone a volte corrispondono ai colori degli iPhone, quindi possiamo ipotizzare che Apple almeno alcuni degli otto colori visti sopra possano corrispondere ai colori della gamma iPhone 14.

iPhone 14 dovrebbe arrivare presto

Secondo i Tweet leggermente precedenti di Bu, le custodie in questi colori sarebbero state realizzate per tutti e quattro i modelli di iPhone 14: l’iPhone 14 standard, l’iPhone 14 Max, l’iPhone 14 Pro e l’iPhone 14 Pro Max, implicando che tutti e quattro i telefoni potrebbero essere disponibili negli stessi otto colori.

Per prima cosa, Majin Bu non sembra chiaro che questi siano i colori ufficiali della custodia – e anche se lo sono, non significa che si abbineranno tutti ai colori dei telefoni. Ad esempio, questi colori non corrispondono completamente alle perdite precedenti, secondo cui iPhone 14 e 14 Max sarà disponibile in viola, verde, nero, bianco, blu e rosso, mentre iPhone 14 Pro e Pro Max sarà disponibile in oro, viola, verde, grafite e argento.

Quindi, se quest’ultima indiscrezione è corretta, la gamma totale di colori quest’anno sarà inferiore, ma poiché saranno gli stessi su tutti i telefoni, ogni singolo smartphone arriverà in una gamma più ampia. D’altra parte, potrebbe semplicemente suggerire che queste tonalità saranno disponibili per le custodie.