Secondo Mark Gurman, il più accurato leaker di informazioni Apple del pianeta, e raccolto dagli amici di The Verge, l’Apple iPhone 14 di quest’anno sarà rilasciato prima dello scorso anno. Mentre l’iPhone 13 è stato rilasciato a fine settembre, il nuovo Apple iPhone 14 sarà presentato il 7 settembre, subito dopo le vacanze del Labor Day negli Stati Uniti. Il telefono sarà disponibile per l’acquisto una settimana dopo, il 16 settembre.

È probabile che Apple rilasci un modello più grande dell’iPhone quest’anno, il che significa che il nuovo modello sarà un telefono con schermo grande piuttosto che un aggiornamento dell’Apple iPhone 13 piccolo. Secondo alcune indiscrezioni, Apple rilascerà un iPhone 14 e un iPhone 14 Max con schermo più grande.

iPhone 14 arriverà presto

Apple iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max verranno aggiornati in termini di elaborazione, fotocamera e altre funzionalità. I telefoni senza l’etichetta “Pro” dovrebbero utilizzare la CPU A15 Bionic di Apple dell’anno scorso. Se viene annunciato un chip A16 migliorato, sarà limitato a questi dispositivi “Pro”.

Il telefono dell’anno scorso è stato rilasciato a settembre, ma potrebbe essere stato ritardato molto di più a causa di problemi nella catena di approvvigionamento. Abbiamo assistito a numerosi debutti telefonici quest’estate, con poche lamentele sui problemi di fornitura. Nonostante il fatto che l’Apple iPhone 14 sia solo una o due settimane in anticipo rispetto allo scorso anno, lo vediamo come un segnale positivo.

All’evento di settembre, è probabile che Apple presenti anche un nuovo Apple Watch 8 ma al momento non ci sono dettagli in merito, quindi non ci resta che aspettare.