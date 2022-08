I monitor curvi sono onnipresenti nei giochi, ma non sono necessari. Samsung, d’altra parte, offre un display curvo da 55 pollici con il suo nuovo Odyssey Ark che è chiaramente progettato per l’esperienza di gioco ideale per PC. L’Odyssey Ark è anche un luogo ideale per i servizi di cloud gaming.

Il Samsung Odyssey Ark è un display Quantum miniLED 165Hz da 55 pollici con raggio 1000R. In altre parole, è un teatro personale di gioco ampio, luminoso e super curvo. Potresti aver sentito parlare del suo enorme supporto, della capacità di convertire in una configurazione verticale e di diventare tre monitor in uno o di quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos a questo punto.

Odyssey Ark sarà disponibile presto per l’acquisto

Riduci al minimo le interruzioni di gioco con la frequenza di aggiornamento di 165 Hz di AMD FreeSync Premium Pro, il tempo di reazione di 1 ms (GTG) e il supporto della frequenza di aggiornamento personalizzabile. Quantum Mini-LED fornisce una qualità dell’immagine di nuova generazione, ulteriormente migliorata con Dolby Atmos e la tecnologia Sound Dome per un suono surround coinvolgente.

Tuttavia, potresti aver trascurato il fatto che questo display è dotato dell’intero sistema operativo Tizen di Samsung, nonché della nuova funzione Gaming Hub dell’azienda. Gaming Hub ha debuttato all’inizio di quest’anno sui televisori Samsung, con l’obiettivo di centralizzare tutti i tuoi input di gioco. L’Odyssey Ark, come una smart TV, utilizza l’intero sistema operativo Tizen di Samsung. Quindi, oltre ai servizi di cloud gaming, supporta anche app come Netflix, Disney+ e altre.