La data di uscita dell’edizione Nintendo Switch di Life is Strange: Remastered Collection è stata posticipata al 27 settembre. Ciò arriva dopo un ritardo dell’ultimo minuto all’inizio dell’anno. Le versioni aggiornate dei primi due giochi della serie di avventure a episodi sono state raggruppate in un’unica raccolta, che su Switch è ora nota come “Arcadia Bay Collection”.

Max Caulfield, una giovane donna che scopre di avere la capacità di riavvolgere il tempo dopo essere tornata nella città immaginaria di Arcadia Bay, nell’Oregon, dove è cresciuta, recita nel videogioco Life is Strange, uscito nel 2015. Il legame che Max ha con la sua migliore amica dall’infanzia, Chloe Price, la cui voce è fornita da Ashly Burch, è al centro di questo videogioco. Chloe fa un’altra apparizione come protagonista in Before the Storm, il prequel di Life is Strange uscito nel 2017.

Life is Strange si prepara al debutto su console Switch

Anche se un gran numero di persone apprezza la serie, la Remastered Collection non ha conquistato molti seguaci. Il rilascio è stato afflitto da difficoltà tecniche che hanno fatto sembrare i giochi su console e personal computer peggiori di quanto non facessero nelle loro precedenti iterazioni. Dopo la prima versione dei remaster, Square Enix ha rilasciato una serie di patch per loro, tutte incluse nel bundle Switch aggiornato. È stato confermato che le edizioni digitali e retail di Life is Strange: Arcadia Bay Collection saranno entrambe rese accessibili. Inoltre, i remaster sono giocabili su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia e PC.