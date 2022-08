Google inizierà a distribuire la versione ufficiale di Android 13 per i telefoni Pixel a partire da oggi. Il tema Material You, lanciato per la prima volta con Android 12, è stato notevolmente migliorato con questo aggiornamento di Android. In aggiunta a questo, migliora le restrizioni sulla privacy già presenti e aggiunge la possibilità di copiare e incollare su alcuni dispositivi Android.

Attraverso l’uso della personalizzazione, Google ha consentito di modificare le applicazioni non Google in modo che si conformino alle preferenze che sono state stabilite per la selezione di temi e colori. Offre anche un lettore multimediale aggiornato e una modalità per l’uso prima di coricarsi, nonché aggiornamenti basati sulle impostazioni della lingua specifiche per ciascuna app.

Android 13 è ufficialmente arrivato

Per proteggere la privacy degli utenti, Google ha introdotto impostazioni di autorizzazione più dettagliate, che consentono agli utenti di condividere solo le fotografie e i video che desiderano condividere. Sembrerebbe che questa sia un’ottima alternativa per consentire l’accesso completo alla raccolta dei media. Dopo che è trascorso un certo periodo di tempo, Android 13 rimuoverà automaticamente anche la cronologia degli appunti. Ciò indica che l’utente deve approvare l’autorizzazione affinché l’app invii avvisi affinché funzioni correttamente. Questa funzione non sarà attivata per impostazione predefinita; gli utenti saranno responsabili dell’attivazione da soli.

Ultimo ma non meno importante, ci sono una miriade di funzionalità aggiuntive volte a garantire che tutto funzioni nel modo più fluido possibile. Questi includono la capacità di copiare e incollare contenuti su dispositivi Android e Chromebook, in un modo analogo a quello degli Appunti universali di Apple, introdotti per la prima volta con il sistema operativo iOS 10. Android 13 dovrebbe essere più personale e privato e può essere utilizzato su più dispositivi. Il sistema operativo Android 13 verrà aggiornato sul tuo dispositivo.