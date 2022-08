Il mondo degli smartphone pieghevoli continua ad espandersi. Dopo la presentazione ufficiale dei nuovi foldable di Samsung, ora anche Motorola ha da poco presentato ufficialmente il suo nuovo pieghevole, ovvero Motorola Moto Razr 2022. Rispetto al precedente modello, questa volta ci troviamo di fronte ad un vero e proprio top di gamma senza rinunce.

Motorola Moto Razr 2022: un vero smartphone top di gamma pieghevole

Il noto produttore Motorola ha deciso di cambiare strategia e di proporre questa volta uno smartphone pieghevole ma top di gamma a tutti gli effetti. Rispetto al suo predecessore, infatti, il nuovo Motorola Moto Razr 2022 può vantare la presenza di uno degli ultimi processori top di Qualcomm. Si tratta del soc Snapdragon 8+ Gen 1, il quale in questo caso è supportato da tagli di memoria ultra veloci con RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1.

Anche il design risulta leggermente diverso rispetto al passato. Il display interno, ad esempio, ospita un foro centrale per la fotocamera anteriore ed esterna troviamo due fotocamere. Nello specifico, il pannello interno è un P-OLED da 6.7 pollici in risoluzione FullHD+ con refresh rate da 144Hz, mentre il display esterno è sempre un P-OLED da 2.7 pollici. Le fotocamere sono caratterizzate da un sensore primario da 50 MP con OIS e un sensore grandangolare da 13 MP.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Motorola Moto Razr 2022 è disponibile per il momento in Cina ad un prezzo iniziale di circa 867 euro al cambio. Quasi sicuramente attiverà anche per il mercato italiano, ma per il momento l’azienda non ha rivelato alcun dettaglio al riguardo.