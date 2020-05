Motorola Razr 2019 è uno degli smartphone più innovativi del momento, dato che è un dispositivo dotato di un display pieghevole a conchiglia. Questo device ha ovviamente un costo molto elevato ben superiore ai mille euro e forse molti utenti non hanno la possibilità di acquistarlo. Forse per questo motivo, l’azienda ha deciso di proporre per il mercato statunitense un’offerta molto interessante.

Due Motorola Razr 2019 al prezzo di uno, ma solo negli USA

Una grande offerta molto interessante quella proposta da Motorola nel corso delle ultime ore. Fino al prossimo 10 maggio, infatti, sarà possibile acquistare ben due smartphone pieghevoli a marchio Motorola al prezzo di uno. Questo significa che il prezzo del device viene pressoché dimezzato, pari cioè a circa 765$.

Con questa offerta sarà possibile acquistare ben due Motorola Razr 2019 al prezzo di 1500$ e sarà possibile scegliere fra due colorazioni: la colorazione Noir Black e la colorazione Blush Gold. Oltre a questo, è possibile pagare gli smartphone anche a rate, grazie all’operatore telefonico Verizon.

Sfortunatamente, l’azienda ha deciso di proporre questa offerta soltanto per il mercato statunitense. Nonostante questo, non è da escludere che Motorola possa decidere di proporre questa offerta anche in Europa, magari fra qualche settimana. Staremo a vedere se arriveranno novità in merito. Nel frattempo, vi riassumiamo qui in basso la scheda tecnica dello smartphone pieghevole dell’azienda.