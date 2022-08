In vista del World Emoji Day, il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha annunciato che WhatsApp aggiornerà la sua funzione di reazioni emoji per dispositivi iOS e Android.

Questo nuovo aggiornamento consentirà agli utenti di reagire ai messaggi con qualsiasi emoji inclusa nelle loro tastiere emoji.

Questo aggiornamento è ora disponibile in alcune regioni globali selezionate e dovrebbe raggiungere tutta la base di utenti globale di WhatsApp nelle prossime settimane e mesi.

Una volta scaricato l’aggiornamento, l’utente può tenere premuto un messaggio all’interno di WhatsApp per far apparire il menu di reazione, ma ora presenterà un’opzione “+” che consente agli utenti di immergersi tra le oltre 3.600 emoji, comprese tutte le opzioni di modifica del tono della pelle.

La funzione di reazione di WhatsApp è stata originariamente lanciata con solo cinque diverse opzioni emoji:

👍

❤️

😂

😮

🙏

L’espansione odierna della funzione di reazione di WhatsApp rispecchia una funzione attualmente disponibile per gli utenti di Instagram, attivata solo in regioni selezionate, che consente di utilizzare qualsiasi emoji dalla tastiera emoji come reazione a un messaggio diretto sulla piattaforma.

Purtroppo non è chiaro esattamente quando questa funzionalità verrà lanciata, poiché è ancora “in fase di sviluppo“.

Ciò significa che anche i beta tester non sono ancora in grado di utilizzare attivamente la funzione. Potrebbe arrivare in settimane o mesi e potrebbe anche essere demolito prima del lancio.

Come partecipare alla beta di WhatsApp

Per scaricare WhatsApp beta per il tuo smartphone devi andare su Google Play sul tuo Android e cercare WhatsApp.

Scorri la pagina fino a visualizzare “Diventa un Beta Tester”. Tocca il pulsante “Ci sto“, quindi fai clic su “Partecipa” per confermare.

Ora non ti resta che attendere l’aggiornamento alla versione beta dell’app.