Incredibili prezzi più bassi di Euronics sono letteralmente pronti per catturare l’interesse e l’attenzione dei consumatori nazionali, con qualche piccola defezione o vincolo importante da ricordare.

Avete capito bene, come al solito del resto gli acquisti possono tranquillamente essere completati solo in negozio, con però delle differenze in relazione al socio di appartenenza. Il consiglio che vi possiamo dare è sempre lo stesso, verificate personalmente presso il punto più vicino alla residenza quali sono i prezzi bassi, e se la campagna è stata effettivamente attivata.

Non perdete altro tempo, ecco tutti i codici sconto Amazon completamente gratis, li trovate qui.

Euronics: ottime chance per risparmiare per tutti

Nei punti vendita Euronics CDS è tempo di Svuota Tutto, una campagna promozionale molto richiesta, in grado di soddisfare ogni consumatore con prezzi molto più bassi del normale, anche se non legati ai top di gamma.

I modelli che dovete assolutamente cogliere al volo sono Xiaomi Redmi Note 11 Pro+, disponibile a 399 euro, passando per Redmi 10C a 169 euro, Redmi Note 11S a 249 euro, Oppo Find X5 Lite a 449 euro, ma anche Oppo A16 a 139 euro e Oppo A54s a 179 euro.

Volendo invece acquistare un dispositivo di Samsung, il consiglio è di puntare fortissimi su Galaxy S21 FE, il più recente della serie ed anche il più economico, data la richiesta finale di soli 450 euro, per finire con Motorola Moto G52, disponibile a 229 euro, Galaxy A13 a 159 euro e Vivo Y21s a 159 euro.

Una selezione incredibile di sconti da non perdere, per i dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale.