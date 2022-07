Nei piani di Vivo sembra che ci sia un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato. Il dispositivo in questione è al momento conosciuto online con il numero di modello V2205 ma sappiamo che dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di Vivo Y35. Grazie all’arrivo di alcune certificazioni importanti, ora abbiamo qualche informazione sulle presunte specifiche.

Vivo Y35 avvistato online su alcune certificazioni: ecco cosa sappiamo

Uno dei prossimi smartphone del noto produttore cinese Vivo sarà il nuovo Vivo Y35. Come già accennato, quest’ultimo è stato avvistato in rete in queste ore su alcune certificazioni di rilievo, come la Eurasian Economic Commission (EEC) ma anche su Geekbench con il numero di modello V2205.

Secondo quanto riportato in rete, il nuovo smartphone di casa Vivo sarà alimentato da un processore di Qualcomm della serie 600. Nello specifico, dovrebbe trattarsi del soc Snapdragon 680 che sarà accoppiato ad una GPU Adreno 610 e ad almeno 4 GB di memoria RAM.

A bordo dello smartphone ci sarà poi già Android 12 e l’interfaccia utente istallata sarà la FuntouchOS 12. La parte frontale dello smartphone sarà invece occupata da un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione FullHD+. Sul retro saranno infine presenti tre fotocamere, ma per il momento non ci sono molti altri dettagli tecnici. Vi ricordiamo comunque che nei piani dell’azienda c’è anche un altro smartphone leggermente più performante. Si tratta del prossimo Vivo X90 Mini. Stando ai rumors, quest’ultimo avrà un display OLED con una diagonale da 5.8 pollici in risoluzione FullHD+ ed avrà un refresh rate da 120Hz.