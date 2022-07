Le persone in Italia ricevono una media di cinque telefonate moleste a settimana dai venditori di telemarketing, secondo l’associazione per i diritti dei consumatori Codacons, che stima che la frequenza di tali chiamate, principalmente da banche, telecomunicazioni e società di energia, sia ora di circa 20 punti percentuali in più rispetto al periodo pre-pandemia.

Nell’Unione Europea, le norme sulla protezione dei dati (ai sensi del Regolamento 2016/679) significano che hai il diritto di non essere contattato, anche dalle aziende. In base a questo regolamento, i tribunali italiani possono (e lo fanno) punire le aziende con multe elevate se si ritiene che utilizzino i dati dei clienti illecitamente per scopi di telemarketing.

Tuttavia, al momento non c’è molto che le persone possano fare per queste fastidiose chiamate, oltre a presentare reclami.

Ma da questa estate, le modifiche alle regole in Italia significheranno anche che i numeri di rete fissa e mobile, compresi i numeri che non erano precedentemente elencati in rubrica, potranno essere inseriti in una versione ampliata dell’elenco “non chiamare” noto come registro delle opposizioni.

Il nuovo registro sarà diverso

“Dal 27 luglio, il nuovo registro pubblico aprirà a 78 milioni di utenti di telefonia mobile“, ha detto al Corriere della Sera il deputato italiano Simone Baldelli.

Baldelli ha affermato che il registro diventerà “uno strumento di protezione efficace per gli utenti di telefonia“.

È già possibile utilizzare il registro delle opposizioni per rimuovere i numeri di rete fissa italiana dagli elenchi telefonici pubblici.

Oltre a consentire alle persone di registrare i numeri di cellulare per la prima volta, le modifiche alle regole in arrivo a luglio porranno limiti più severi all’uso dei dati da parte dei venditori di telemarketing.

“L’iscrizione al nuovo registro consentirà la cancellazione di eventuali precedenti consensi rilasciati per finalità di telemarketing e vieterà il trasferimento di dati personali a terzi”, scrive il Corriere.

La nuova normativa prevede anche il divieto dell’uso di chiamate di marketing automatizzate o “robot“.