Gli appassionati delle monete rare stanno letteralmente impazzendo dopo aver scoperto la potenzialità di questi esemplari che stanno circolando nell’ultimo periodo. Infatti, a quanto pare, questo 1 euro ha un qualcosa di davvero particolare.

La moneta di cui parliamo e l’1 euro della Grecia. Viene chiamata comunemente Gufo ma in realtà non è affatto la definizione giusta; anche perché sull’esemplare non c’è la rappresentazione di un gufo ma di una civetta, simbolo dell’antica Atene. Ma come mai una moneta del genere può valere tanto?

Moneta da 1 euro della Grecia: quanto valgono?

Non solo su eBay è possibile trovare delle aste online che vendono questa tanto agognata moneta con il gufo da migliaia di euro. Tutti sono curiosi di averla fra le mani, ma cosa hanno di così speciale?

Le monete sono definite “rare” per molteplici motivi. Uno di questi è sicuramente il motivo per cui sono state coniate, che spesso è dovuto a degli eventi commemorativi. Tuttavia, la loro rarità cresce specialmente nel momento in cui sono ben tenute (anche definite Fior di Conio), oltre che ad errori vari in fase di conio e reperibilità.

Ma allora, qual è la vera peculiarità di questa moneta? Da un lato troviamo l’Anthemion, un fiore stilizzato simbolo della zecca ateniese, posizionato in alto a destra rispetto alla civetta; dall’altro, invece, la “S” tipica della zecca finlandese.

La sua valutazione supera i 10 euro nella versione del 2015 Proof destinata al mondo del collezionismo. purtroppo, gli altri errori di conio non è possibile valutarli ufficialmente, proprio perché la loro vera singolarità deriva dall’incrocio di domanda e offerta.