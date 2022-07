I prodotti più interessanti sono quest’oggi in promozione direttamente da MediaWorld, la campagna promozionale convince tutti con una serie di ottime riduzioni da non perdere assolutamente di vista, per riuscire a risparmiare al massimo.

Per essere sicuri di spendere davvero pochissimo, è bene ricordare che gli acquisti possono essere completati solamente nei negozi fisici in Italia, ma anche online sul sito ufficiale, tutto senza costi aggiuntivi, se non inerenti alla spedizione presso il proprio domicilio (da aggiungere a quanto mostrato a schermo).

MediaWorld: questi prezzi vi faranno impazzire

Grazie alla campagna promozionale intitolata Samsung Week, tutti gli utenti si ritrovano a poter risparmiare al massimo delle proprie possibilità, sull’acquisto di un prodotto marchiato Samsung.

L’iter da seguire ricorda molto lo sconto subito caratteristico della stessa azienda, il quale comunque promette una riduzione immediata e fissa. Il concetto alla base è sostanzialmente identico, sarà necessario aggiungere al carrello un prodotto tra quelli indicati, tutti marchiati Samsung, ed al superamento di una determinata soglia, si avrà diritto ad uno sconto fisso. Questi sarà del valore di 50, 100 o 250 euro, superando rispettivamente 250, 500 e 1000 euro.

E’ bene ricordare che i tagli non possono essere sommati, ovvero sarà possibile ricevere un solo sconto per scontrino, per acquisti effettuati entro e non oltre il 17 luglio 2022. La riduzione verrà applicata nello stesso istante di emissione dello scontrino, non corrisponde ad un rimborso o altro tipo; i dettagli sono racchiusi sul sito ufficiale di MediaWorld.