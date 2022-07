Nessuno strumento, per quanto efficace, è immune al passare del tempo, soprattutto quando si ha a che fare con contesti tecnologici: questo è particolarmente evidente quando si ha a che fare con prodotti legati a contesti elettronici, come ad esempio gli smartphone, ma anche in contesti legati all’ambiente finanziario, come i bancomat.

Questo termine ha un duplice significato, in quanto definisce un circuito di pagamento ma anche un sistema che permette di eseguire tante altre operazioni con l’ausilio di una carta compatibile.

Solitamente nel nostro Paese ogni forma di operazione può essere svolta con una carta di pagamento associata all’ATM. Tempo fa cominciarono a nascere le prime forme di sportelli utilizzati a partire dal 1980. A poco a poco i sistemi ATM si sono diffusi per la prima volta ai correntisti, ma siamo arrivati nel nuovo secolo, e le filiali e il sistema stesso sono stati adottati anche da quelli con conti liberi. Molte filiali compatibili con altri circuiti come Visa e Mastercard hanno indubbiamente beneficiato del contesto dei pagamenti digitali anche se il numero di tali terminali è in diminuzione per ragioni legate alla volontà sempre più determinata di ridurre l’utilizzo del contante a favore dei soli pagamenti elettronici.

Bancomat, non sarà più possibile prelevare

Diverse banche hanno già deciso di abbandonare definitivamente il supporto ai propri ATM come hanno deciso di fare Conto Arancio e tutti i gruppi ING, di origine olandese, e così sarà Banco BPM molto presto. In pratica, questo significa che prima o poi assisteremo alla “scomparsa” del concetto di ATM come strumento di prelievo, che sparirà entro 15 anni secondo le stime.

I concetti che legano i costi della commissione andranno sicuramente rivalutati, ad esempio effettuando un prelievo da una filiale che non è quella della nostra banca: a partire dal prossimo novembre Bancomat SpA potrebbe decidere di aumentare tali costi.