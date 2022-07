Disattivare temporaneamente o cancellare definitivamente l’account Instagram ha fino ad ora richiesto necessariamente l’accesso alla versione web.

La piattaforma negli ultimi giorni ha rilasciato un aggiornamento tramite il quale consentirà di effettuare le operazioni anche in app.

Instagram: l’aggiornamento permette di cancellare o disattivare l’account anche tramite app!

Il nuovo aggiornamento rilasciato dalla piattaforma sarà presto disponibile per tutti gli utenti. A breve sarà possibile usufruire della nuova funzionalità che, oltre a consentire l’eliminazione dell’account Instagram tramite app, permetterà di disattivare temporaneamente il proprio profilo per decidere in un secondo momento di continuare a utilizzare la piattaforma o procedere con l’eliminazione definitiva.

Gli iscritti non dovranno più accedere alla piattaforma da browser poiché basterà utilizzare l’app per eseguire le funzioni. Aprendo l’app e accedendo alle Impostazioni, sarà poi necessario cliccare sulla voce “account” per procedere con la disattivazione o eliminazione del profilo.

Optando per la disattivazione momentanea dell’account, Instagram permetterà di riaccedere in qualsiasi momento. Sarà sufficiente inserire le proprie credenziali e il profilo sarà automaticamente riattivato. Nel caso in cui si proceda con la cancellazione definitiva del profilo si avrà a disposizione un periodo di tempo di ben 30 giorni per tornare sui propri passi.

Instagram permetterà infatti di recuperare il profilo effettuando nuovamente l’accesso all’app, ma non sarà possibile procedere se superati i trenta giorni dall’eliminazione.

Chi non ha ancora ricevuto l’aggiornamento con le nuove funzionalità dovrà attendere ma entro le prossime ore tutti gli iscritti alla piattaforma avranno la possibilità di sfruttare le novità pensate dal colosso.