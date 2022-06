CrashBandicoot 4: It’s About Time (PS5 e PS4), The Dark Pictures: Man of Medan (PS4) e Arcadegeddon (PS4) sono i giochi PlayStation Plus di luglio 2022, secondo Sony (PS5 e PS4). Secondo il PlayStation Blog, tutti e tre i giochi saranno accessibili gratuitamente a tutti gli abbonati PlayStation Plus a partire dal 5 luglio.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time è il tanto atteso sequel (da cui il titolo) della leggendaria e anarchica trilogia platform originale della PlayStation. Il gioco è estremamente colorato e allegro, ma nonostante l’estetica da cartone animato, il platform è impegnativo.

PlayStation Plus, i nuovi giochi saranno disponibili il 5 luglio

L’antologia di Supermassive Games inizia con The Dark Pictures: Man of Medan. Sebbene non sia così esteso come i più grandi giochi horror cinematografici dello studio come Until Dawn e The Quarry, Man of Medan ha una configurazione simile in cui il giocatore controlla (e prende decisioni per) una varietà di persone diverse mentre si sforzano di sopravvivere alla notte.

Arcadegeddon, il gioco finale, è uno sparatutto multiplayer cooperativo, PvE e PvP ambientato in un universo bizzarro in cui il giocatore deve lottare per difendere l’ultima sala giochi locale. C’è qualcosa di nuovo dietro ogni angolo nello sparatutto “in continua evoluzione” di Illfonic, con diversi biomi, minigiochi, tesori da individuare e altro ancora.

Questi tre nuovi giochi saranno gratuiti fino al 1° agosto, mentre i giochi del mese scorso – God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brawl – saranno gratuiti fino al 4 luglio. Sony ha ora lanciato ufficialmente i suoi livelli PlayStation Plus rivisti in tutto il mondo, tuttavia, come evidenziato da questo assortimento di giochi gratuiti, il livello Essential più basso è quasi identico al precedente PlayStation Plus.