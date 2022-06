PayPal, è la fine del servizio: soldi scomparsi e utenti furiosi

Questa volta è il turno di PayPal per quanto riguarda i tentativi di phishing. Un messaggio molto particolare avrebbe condotto gli utenti a subire una truffa che avrebbe in alcuni casi svuotato addirittura il conto.

Anche PayPal si ritrova sommersa dei tentativi di phishing: il testo in basso diventa molto pericoloso per tutti

Succede purtroppo molto spesso ma in questo caso anche uno dei colossi più famosi come PayPal è stato preso di mira. Gli utenti hanno creduto di dover effettuare un intervento per non vedere il proprio account affetto da alcune problematiche. Proprio per questo motivo, i truffatori riescono sempre a spuntarla, per cui state molto attenti sia a questo messaggio ma anche a tanti altri che girano tramite il web.

Il team di sicurezza di PayPal ha notato attività insolite relative al tuo conto PayPal. Questa attività è associata al deposito su bet365.com utilizzando il tuo conto PayPal.

Per ulteriori indagini, il team di sicurezza di PayPal ha dovuto sospendere la tua richiesta per la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore.

Se eri il proprietario di questa richiesta di pagamento, non fare nulla e ignora questo messaggio.

PayPal autorizzerà automaticamente la transazione dopo 48 ore, quindi non dovresti preoccuparti.

In caso contrario, se non hai effettuato questo trasferimento, segui i passaggi seguenti per annullare la transazione e richiedere immediatamente il rimborso.

PayPal ti richiederà di verificare la tua identità per garantire che tu abbia bisogno del rimborso del denaro e non di qualcun altro.

Si prega di completare la richiesta di rimborso facendo clic sul collegamento sottostante.

Accedi al tuo conto PayPal