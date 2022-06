iOS 16, la prossima versione principale del sistema operativo dell’iPhone, ha aggiunto una nuova schermata di blocco personalizzabile, che corrisponde alle previsioni secondo cui le versioni premium di iPhone 14 potrebbero includere un display sempre attivo.

Questa funzione, attualmente disponibile su Apple Watch Series 5 e dispositivi successivi, ti consente di visualizzare informazioni visibili come l’ora anche quando l’orologio è bloccato. iPhone 14 Pro e Pro Max dovrebbero sfoggiare una versione aggiornata del display LTPO dei loro predecessori, consentendo alla frequenza di aggiornamento di scendere da 120Hz a 1Hz.

iPhone 14 Pro arriverà molto presto

Sebbene una frequenza di aggiornamento rapida sia utile per giochi e film, è inutile durante la lettura di contenuti statici. La frequenza di aggiornamento di iPhone 13 Pro e Pro Max può essere ridotta solo a 10Hz, motivo per cui non hanno un display sempre attivo. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple ha lavorato sull’interfaccia della schermata di blocco di iOS 16 per diversi anni e funzionerà “mano nella mano” con la funzionalità sempre attiva di iPhone 14 Pro.

Come con l’Apple Watch, gli utenti di iPhone 14 Pro potranno visualizzare i widget che mostrano meteo, calendari, attività, livelli della batteria, allarmi e altre informazioni mentre il display rimane a una bassa luminosità e frame rate. Sii certo che ci sarà un’impostazione per impedire la visualizzazione di informazioni sensibili nella schermata di blocco.

C’è anche una nuova funzione Attività dal vivo che ti consente di tenere traccia delle cose che accadono in tempo reale, come un ordine di consegna di cibo o un gioco sportivo, dalla schermata di blocco. La beta per sviluppatori iOS 16 è attualmente disponibile e la beta pubblica sarà disponibile a luglio. La nuova versione dovrebbe essere introdotta a settembre insieme all’iPhone 14 e sarà compatibile con iPhone 8 e modelli successivi.

Si dice che l’iPhone 14 da 6,1 pollici, l’iPhone 14 Max da 6,7 ​​pollici, l’iPhone 14 Pro da 6,1 pollici e l’iPhone 14 Pro Max da 6,7 ​​pollici facciano parte della gamma di iPhone di quest’anno.