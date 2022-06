Secondo alcune indiscrezioni, la GeForce GTX 1630 entry-level di Nvidia verrà lanciata il 28 giugno. Questa non è la prima data di rilascio della GTX 1630 che abbiamo sentito; è il terzo. Innanzitutto, questa scheda grafica economica doveva essere lanciata il 31 maggio, poi il 15 giugno.

VideoCardz riferisce che la scheda arriverà il 28 giugno. IT Home ha estratto queste informazioni dal forum cinese Board Channels, dove i modelli Colorful GTX 1630 sono dichiarati come spediti in preparazione per un 28 giugno. Dato quello che è successo, siamo scettici sul fatto che la terza volta sia la volta buona e non c’è ancora nulla di ufficiale.

Nvidia GTX 1630 arriverà il 28 giugno

Non vediamo l’ora di vedere cosa farà Nvidia con la sua GTX 1630 di fascia bassa, se questo è un indizio. Anche se le speculazioni sulle sue specifiche e limitazioni sono state poco brillanti. I benchmark mostrano che il 1630 è in ritardo rispetto alla GTX 1050 Ti, quindi non è chiaro quanto sarà allettante questo prodotto a meno che Nvidia non abbassi il prezzo. Forse questi ritardi sono dovuti alle aspettative.

Il 1630 potrebbe non essere la prima priorità del Team, quindi è stato spostato. La GTX 1630 segnalata potrebbe essere cancellata? Oppure le voci potrebbero essere sbagliate su questa carta (anche se sembra improbabile, visto che continua a spuntare sul radar di rilascio).

La prossima settimana, si spera di vedere la GTX 1630 in modo da poter scoprire le specifiche esatte e se corrispondono al moniker “GTX”, che è sempre stato correlato ai giochi anziché a qualcosa di poco costoso.