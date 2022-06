WhatsApp: tre funzioni eccezionali e segrete scoperte a giugno, ecco come averle

Col tempo si sono scoperti tantissimi aspetti di WhatsApp, i quali sono venuti fuori dopo aver pian piano lanciato e consolidato il concetto di messaggistica istantanea. In Italia come in tutto il mondo, non ci sono utenti che possono fare a meno di questa fantastica applicazione mobile. Anche le aziende che si occupano di qualsiasi tipo di business, oggi si rifanno a WhatsApp in modalità business, situazione che rende molto più semplici le comunicazioni con il mondo esterno.

Allo stesso tempo sono venuti fuori anche dei nuovi applicativi, i quali inizialmente sembravano dediti solo allo spionaggio. Pian piano però si è capito che era possibile carpire dal web delle novità interessanti, come applicazioni di terze parti in grado di integrare all’interno di WhatsApp delle funzionalità extra ma segrete.

WhatsApp: con queste tre le funzionalità potrete scoprire un nuovo mondo all’interno dell’applicazione

Una delle prime funzionalità che gli utenti hanno avuto modo di scoprire esternamente a WhatsApp è quella che permette di entrare in chat senza essere visti. In poche parole l’applicazione Unseen permette alle persone di leggere tutti i messaggi in arrivo senza aprire l’applicazione ufficiale. Tutto questo perché tale applicativo di terze parti andrà ad intercettare i messaggi.

Segue poi un’altra grande soluzione, quella forse più utilizzata dal pubblico al di fuori di WhatsApp. Si tratta di Whats Tracker, l’applicazione perfetta che consente di sapere quando una o più persone scelgono di entrare o uscire da WhatsApp. Sarà infatti trasmessa all’utente una notifica quando la persona da egli monitorata deciderà di connettersi o disconnettersi da WhatsApp.

Infine ecco WAMR, l’applicazione perfetta per riuscire a recuperare i messaggi eliminati nella chat. Se trovate un messaggio eliminato, avendo scaricato in precedenza questa applicazione potrete recuperarlo senza problemi.