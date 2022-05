WhatsApp: le tre funzioni che hanno entusiasmato gli utenti, sono segrete e gratis

Come tutte le applicazioni che si rispettino, WhatsApp possiede delle funzionalità inedite. Queste contribuiscono a rendere l’applicazione una delle più utilizzate in assoluto, soprattutto quando si parla di messaggistica istantanea. Ciò che gli utenti hanno provato a fare negli ultimi anni è stato utilizzare delle applicazioni di terze parti che potessero fornire un aiuto in più a WhatsApp.

Alcune di queste sono state scoperte proprio recentemente, pronte ad apportare qualche piccola modifica dall’esterno al colosso della messaggistica. Si tratta ovviamente di applicazioni gratuite ma soprattutto legali al 100% almeno per il momento.

WhatsApp: con queste tre applicazioni si possono utilizzare tre funzionalità strepitose

Secondo quanto riportato ci sono tre applicazioni molto interessanti che riguardano WhatsApp molto da vicino. Queste ovviamente non vanno ad integrarsi perfettamente con la celebre piattaforma, ma permettono di utilizzare alcune funzionalità che dunque vanno ad escludere WhatsApp con alcuni vantaggi.

La prima è Whats Tracker quella che consente a tutti di poter spiegare una o più persone, il tutto selezionando il loro nome direttamente nell’elenco. Con questo trucco potrete sapere perfettamente ogni orario di entrata o di uscita da WhatsApp, con tanto di notifica istantanea. Quando l’utente da voi spiato deciderà di entrare o uscire, vi sarà fornita una notifica.

Esiste poi anche un’altra applicazione, la quale prende il nome di WAMR. In questo caso sarà possibile scoprire tutti i messaggi che sono stati eliminati prima che voi li leggeste. L’ultima funzionalità appartiene all’applicazione Unseen, la quale vi permette di leggere tutto ciò che arriva su WhatsApp al di fuori senza dover aggiornare il vostro ultimo accesso.